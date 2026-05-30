Nuove indicazioni Primo ciclo | come progettare il curricolo nel 2026 3 webinar

Sono stati annunciati tre webinar dedicati alla progettazione del curricolo nel primo ciclo nel 2026. Il corso si rivolge a docenti, referenti di dipartimento, funzioni strumentali e dirigenti scolastici, con l’obiettivo di supportare l’interpretazione delle Indicazioni Nazionali 2025. Le sessioni forniranno strumenti pratici e metodologie per l’applicazione delle nuove linee guida pedagogiche e operative. La formazione si concentrerà sulla pianificazione del curricolo, con un focus specifico sul primo ciclo di istruzione.

Il percorso non si limiterà a una presentazione normativa del documento, ma proporrà una chiave di lavoro concreta: trasformare le Indicazioni in scelte curricolari sostenibili, leggibili e condivise. Saranno approfonditi i temi delle conoscenze essenziali, dei nuclei fondanti, della verticalità, della valutazione, della collegialità professionale, dell’integrazione del digitale, dell’intelligenza artificiale, delle STEM e della cittadinanza attiva. I tre incontri avranno un taglio teorico-operativo: ogni lezione alternerà inquadramento culturale, esempi, criteri di progettazione e strumenti di lavoro utilizzabili nelle scuole. Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Nuove Indicazioni e Curricolo

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