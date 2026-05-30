Le quote per il prossimo commissario tecnico della nazionale sono cambiate, ora è testa a testa tra due candidati. Conte sembrava vicino all’incarico, ma si fa avanti anche un possibile ritorno di un altro allenatore. Le scommesse sono aperte e le valutazioni continuano. La decisione finale potrebbe arrivare nei prossimi giorni. La questione rimane aperta e le preferenze tra i candidati sono ancora in bilico.

Bella a Nazionale dei giovani, interessante l'idea di Silvio Baldini di convocare solo under nella doppia amichevole di giugno per - parole sue - "lasciare qualcosa al mio successore", ma l'Italia del pallone si interroga su chi sarà il nuovo allenatore degli azzurri, nonché l'uomo che avrà il difficile compito di ricostruire dopo le tre esclusioni consecutive dal mondiale. Scopriamo le quote del prossimo ct dell'Italia sulla lavagne dei principali siti di scommesse. Sembrava fatta per il ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Nazionale: già prima di aver ufficializzato il proprio addio al Napoli, il tecnico salentino aveva infatti avanzato la propria candidatura per un ritorno sulla panchina azzurra, incontrando peraltro il favore di buona parte dell'opinione pubblica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nazionale, occhio alle quote per il prossimo ct: cambia tutto, ora è testa a testa

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