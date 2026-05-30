Il settore risicolo italiano sta attraversando una crisi con prezzi di vendita ai minimi storici e costi di produzione in aumento. La provincia di Pavia, con 80.000 ettari coltivati a risaia, è il principale centro di produzione. La combinazione di prezzi bassi e costi elevati mette in difficoltà gli agricoltori, con ripercussioni sulla filiera. La situazione è considerata senza precedenti nel settore.

Prezzi crollati ai minimi storici e costi di produzione schizzati alle stelle. Vive una crisi senza precedenti il settore risicolo italiano, di cui la provincia di Pavia rappresenta l’asse portante con 80mila ettari coltivati a risaia. Per denunciare l’emergenza Coldiretti Pavia ha organizzato “Sos riso“, un appuntamento a cui ha partecipato il presidente della commissione agricoltura Luca De Carlo. Nell’arco di un solo anno, tra maggio 2025 e maggio 2026, le quotazioni del risone sono crollate per quasi tutte le varietà, alcune hanno più che dimezzato il valore del prodotto. Le varietà da risotto, il fiore all’occhiello della risicoltura italiana, sono quelle che hanno pagato il prezzo più alto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Sos del settore risicolo: costi di produzione alle stelle e prezzi di vendita crollati

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