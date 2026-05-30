Luigi Lovaglio ha dichiarato che l’azienda è concentrata esclusivamente sull’integrazione con Mediobanca e non considera altre opzioni, smentendo le voci di un possibile accordo con Banco Bpm. In particolare, Lovaglio ha precisato che non ci sono trattative in corso con altri istituti finanziari. La società continua a lavorare sul processo di integrazione con Mediobanca, senza pianificare incontri o discussioni con altri soggetti.

"Siamo pienamente focalizzati sull’integrazione con Mediobanca e non c’è altro sul tavolo". Luigi Lovaglio smentisce le indiscrezioni di mercato che ipotizzavano imminenti abboccamenti con Piazza Meda per studiare una possibile fusione con Banco Bpm. A margine della relazione annuale di Bankitalia, l’ad di Mps conferma che a Siena c’è spazio solo per l’esecuzione del piano industriale con Piazzetta Cuccia. Ma le parole dell’ad non bastano a raffreddare il mercato, che continua a scommettere sulla prossima tappa del risiko bancario italiano. Per ora, però, a Rocca Salimbeni la priorità resta una sola: portare a termine il progetto Mediobanca. Un’operazione che punta a generare 700 milioni di euro di sinergie e che coinvolge già otto cantieri operativi, oltre 50 progetti e più di 300 persone al lavoro sull’integrazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lovaglio chiude all’ipotesi Bpm: "Siamo focalizzati su Mediobanca"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mps-Mediobanca, lo strappo di Lovaglio mina regole e stabilità

Mps, vince Lovaglio: Delfin e Banco Bpm determinanti per il ribaltone di SienaAll'assemblea di Monte dei Paschi di Siena si è verificato un cambiamento di leadership, con un esito che ha sorpreso molti.