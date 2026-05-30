Il punteggio tra Berrettini e Comesaña è di 6-6 nel quinto set, con un tie-break finale a 10 punti. Attualmente si stanno giocando un punto con un colpo di palla corta e un pallonetto. La partita si svolge a Roland Garros 2026 e si sta disputando l’ultimo tie-break.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-6 PALLA CORTA E PALLONETTO! E siamo al tie-break. Quello lungo. A 10 punti. Dopo 4 ore e 49 minuti. 40-15 Serve bene Berrettini e poi va a prendersi il punto a rete nonostante la difesa di Comesaña! 30-15 Appena largo il dritto di Berrettini dal centro dopo uno scambio piuttosto lottato. 30-0 20° ace di Berrettini. Tutti e due sulla T. 15-0 Comincia con l’ace Berrettini, il 19°. 5-6 Comesaña, prima esterna sulla quale non rientra la risposta di rovescio di Berrettini. Dopo 4 ore e 45 minuti siamo ancora nella situazione del 4-5. 40-0 Prima profonda di Comesaña, Berrettini tenta quel che può di rovescio, ma la risposta è appena lunga. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Comesaña 7-6 5-7 6-7 6-4 6-6, Roland Garros 2026 in DIRETTA: ultimo tie-break, a 10 punti

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BERRETTINI vs COMESAÑA LIVE | Roland Garros Radiocronaca in Diretta

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