LIVE Berrettini-Comesaña 0-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | al via il match di terzo turno

Notizia in breve

Al Roland Garros 2026, il match tra Berrettini e Comesaña sta per iniziare, con il punteggio di 0-0. È la prima volta che i due tennisti si affrontano, e il riscaldamento è ancora in corso. La partita di terzo turno è in diretta, con aggiornamenti disponibili online. Finora non ci sono stati incontri precedenti tra i due giocatori.