LIVE Berrettini-Comesaña 0-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | al via il match di terzo turno
Al Roland Garros 2026, il match tra Berrettini e Comesaña sta per iniziare, con il punteggio di 0-0. È la prima volta che i due tennisti si affrontano, e il riscaldamento è ancora in corso. La partita di terzo turno è in diretta, con aggiornamenti disponibili online. Finora non ci sono stati incontri precedenti tra i due giocatori.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:40 Nell’attesa della conclusione del riscaldamento, ricordiamo che fino a questo momento Berrettini e Comesaña non si erano mai affrontati. Ed è un primo incontro, questo, che ha tutto per avere un grande significato per l’uno e per l’altro. 13:37 La giudice di sedia “gioca in casa”, trattandosi di Aurelie Tourte, tra i nomi più conosciuti del circuito. 13:35 Ecco in campo i protagonisti del secondo match sul Court Simonne Mathieu (parzialmente svuotato dopo Sakkari-Chwalinska, ma pronto a riempirsi di nuovo in tempi abbastanza rapidi, in questo sabato che al momento è ancora decisamente assolato sulla capitale francese benché con nuvole incombenti). 🔗 Leggi su Oasport.it
Berrettini vs Comesana | Roland Garros 2026 Round of 32 Preview
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