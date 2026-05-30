le prime pagine di oggi

Un drone russo è entrato nello spazio aereo di un paese vicino, attivando un allarme. Nel frattempo, l'ex presidente statunitense ha ribadito la volontà di negoziare un possibile accordo con l’Iran. In Italia, si celebrano i 100 anni dalla nascita di una figura storica. Nessuna delle parti ha fornito dettagli sui prossimi passi. Le autorità stanno monitorando la situazione e mantenendo alta la vigilanza.

Il drone russo in Romania, ancora Trump sul possibile accordo con l'Iran e i 100 anni dalla nascita di Marilyn Monroe, qualche giorno in anticipo Sui giornali di oggi viene dato molto spazio alle reazioni dei leader europei a proposito del drone russo diretto in Ucraina che nella notte tra giovedì e venerdì è finito nello spazio aereo della Romania e ha colpito il tetto di un condominio, provocando un incendio. Poi si parla ancora delle dichiarazioni fumose del presidente statunitense Donald Trump sul possibile accordo con l’Iran per mettere fine alla guerra in Medio Oriente. Il Sole 24 Ore e La Stampa danno molta visibilità in prima pagina alle dichiarazioni del governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta, che ha detto che l’Italia per crescere deve investire sull’intelligenza artificiale e sui giovani. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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