L’attesissima kermesse Torna il ’Fontana’ i grandi tennisti a Casinalbo
Il torneo di tennis su terra rossa a Casinalbo è tornato con i grandi tennisti internazionali che partecipano all’evento. La manifestazione, molto attesa, prevede incontri tra giocatori di livello elevato e si svolge in una struttura dedicata nel comune. La competizione attira pubblico e appassionati di tennis, con partite che si svolgono nel rispetto delle normative vigenti. La kermesse rappresenta un appuntamento fisso nel calendario tennistico della regione.
I riflettori del tennis internazionale si accendono nuovamente sulla terra rossa di Casinalbo. Da domenica 7 a domenica 14 giugno, i campi del Club La Meridiana ospiteranno la quarantaduesima edizione del Memorial Eugenio Fontana – Genius Progetti Cup, un appuntamento storico che quest’anno eleva ulteriormente il proprio livello tecnico e agonistico. Il torneo si inserisce infatti nel prestigioso circuito mondiale WTA 125 femminile, portando nel comprensorio trentadue giocatrici di altissimo profilo nel tabellone principale di singolare e sedici coppie in quello di doppio, pronte a sfidarsi per conquistare i 125 punti validi per il ranking mondiale e un montepremi complessivo che quest’anno sale a 115mila euro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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