L’attesissima kermesse Torna il ’Fontana’ i grandi tennisti a Casinalbo

Notizia in breve

Il torneo di tennis su terra rossa a Casinalbo è tornato con i grandi tennisti internazionali che partecipano all’evento. La manifestazione, molto attesa, prevede incontri tra giocatori di livello elevato e si svolge in una struttura dedicata nel comune. La competizione attira pubblico e appassionati di tennis, con partite che si svolgono nel rispetto delle normative vigenti. La kermesse rappresenta un appuntamento fisso nel calendario tennistico della regione.