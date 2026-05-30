La mamma del bosco svela la verità

Catherine Birmingham ha scritto un libro in cui racconta la sua vita e le motivazioni che l'hanno portata a trasferirsi in Italia.

In queste pagine, sofferte, appassionate ed entusiasmanti, Catherine apre il suo cuore a tutti. Con generosità e senza difese. Certo, gli ipocriti benpensanti, i borghesi appesantiti e gli schiavi della postmodernità tecnoliquida non andranno oltre il «dito». Ma molti sapranno guardare alla «Luna», cioè al cuore del potente messaggio di liberazione che Catherine regala a tutte le persone di buona volontà. Catherine racconta il suo percorso verso la «Luna», cioè verso la pace e la libertà. Non nasconde le contraddizioni, le incompiutezze, le difficoltà e la consapevolezza che il percorso non è concluso. Ma la meta è ben definita: il pacifismo... 🔗 Leggi su Laverita.info

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