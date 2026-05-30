KAA Gent-Genk domenica 31 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 31 maggio 2026 alle 18:30 si gioca l’ultimo incontro della stagione di Jupiler League tra KAA Gent e Genk. La partita deciderà quale delle due squadre si qualificherà per la Conference League, occupando l’ultimo posto disponibile. Sono state ufficializzate le formazioni e si conoscono già le quote di scommessa. La gara rappresenta l’atto finale di una stagione combattuta tra le due compagini.

Ultimo atto della Jupiler League belga e ultimo verdetto che vede assegnare l’ultimo posto disponibile per la Conference League ad una tra il KAA Gent e il Genk di Hayen. I Buffaloo’s hanno chiuso al quinto posto il gruppo scudetto, crollati dopo un’ottima regular season e senza riuscire a vincere nessuna delle ultime 10 gare. L’ultimo successo risale a fine marzo, in casa del. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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KAA Gent-Genk (domenica 31 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiDomenica 31 maggio alle 18:30 si gioca l’ultimo atto della Jupiler League belga tra KAA Gent e Genk.

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