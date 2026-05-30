Jannik Sinner è stato eliminato in una partita al Roland Garros. Tra il pubblico presente c'era anche Fabio Fazio. Durante l'evento, il conduttore televisivo ha avuto un incidente che lo ha portato a uscire dall'area. La causa dell'incidente è stata attribuita a condizioni meteorologiche avverse, con riferimenti a cambiamenti climatici. Non sono stati segnalati altri dettagli sulle conseguenze dell'episodio o sul suo stato di salute.

Sugli spalti del Philippe-Chatrier, ad assistere al dramma sportivo di Jannik Sinner, c'era anche Fabio Fazio. Immagini dolorose, per tutti: il ragazzo di San Candido a un passo da una semplice vittoria che crolla, non fa più un punto. Mancava un game soltanto alla vittoria e finisce col perdere la partita, travolto da un malore misterioso su cui, ora, è determinato a indagare a fondo. "È stato uno choc. Un match senza alcun senso. Fino al 5-1 del terzo set non c’è stata storia, Sinner colpiva con una potenza unica: non lo avevo mai visto dal vivo, ero lì con Warner Bros, è stato sorprendente vederlo giocare da così vicino. È davvero un gigante. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner perde, Fabio Fazio deraglia: colpa del cambiamento climatico

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