Investimento mortale uomo travolto dal treno | stop alla circolazione ferroviaria

Alle 13:45, un uomo è stato investito e ucciso da un treno Intercity Milano-La Spezia alla stazione di Zoagli. La circolazione ferroviaria è stata interrotta subito dopo l’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La circolazione dei treni sulla linea è ancora sospesa. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica.

La Spezia, 30 maggio 2026 – Investimento mortale intorno alle 13:45 nella stazione di Zoagli. Un uomo è stato travolto e ucciso dall'Intercity Milano-La Spezia. Sul posto sono arrivati la polizia ferroviaria e la scientifica per i rilievi. Secondo le prime informazioni potrebbe trattarsi di un gesto volontario. La circolazione ferroviaria è ferma da due ore. Alcuni treni locali sono stati soppressi, quelli a lunga percorrenza fermati nelle stazioni vicine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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ULTIMORA TRAGEDIA NELLA METRO DI ROMA: UOMO MUORE TRAVOLTO DA TRENO. IPOTESI GESTO VOLONTARIO

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