Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN oggi mostra variazioni orarie nel mercato dell’energia elettrica italiano. Il Prezzo Unico Nazionale si muove di conseguenza, riflettendo le oscillazioni in tempo reale. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle cifre o sui cambiamenti rispetto alle ore precedenti. La sua evoluzione si basa sulle dinamiche di domanda e offerta nel settore energetico.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il mercato elettrico italiano. Oggi, 30 Maggio 2026, il valore medio del PUN si attesta a 0,1129 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (29 Maggio 2026), si osserva un prezzo minimo di 0,0256 €kWh registrato tra le 13:00 e le 14:00, mentre il prezzo massimo ha raggiunto 0,1760 €kWh tra le 22:00 e le 23:00. Le ore più economiche sono state quelle centrali della giornata (dalle 12:00 alle 16:00), mentre le fasce serali (dalle 20:00 alle 23:00) si sono confermate le più costose. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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