Sabato 30 maggio, nella sua casa in California, è morta Kelly Lee Curtis, sorella maggiore dell’attrice Jamie Lee Curtis. Kelly aveva 69 anni. La notizia è stata comunicata pubblicamente dalla sorella. La scomparsa avviene in un contesto di lutto nel mondo dello spettacolo. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e fan.

Lutto nel mondo del cinema per Jamie Lee Curtis, che ha annunciato la morte della sorella maggiore Kelly Lee Curtis, scomparsa sabato 30 maggio nella sua abitazione in California all’età di 69 anni. A dare la notizia è stata la stessa attrice premio Oscar con un commosso messaggio pubblicato sui social, nel quale ha ricordato Kelly come «la mia prima amica e confidente di una vita». Al momento non sono state rese note le cause del decesso. «Un caloroso aloha a mia sorella maggiore, Kelly Lee Curtis. Ci ha lasciati questa mattina. A casa sua. Nella natura. In pace», ha scritto Jamie Lee Curtis accompagnando il messaggio con una fotografia in bianco e nero che ritrae la sorella da giovane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Grave lutto per la famosa attrice, è morta la sorella

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È MORTA POCHE ORE FA LA FAMOSA ATTRICE: GRAVE LUTTO

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