Giulia Salemi conclude l’esperienza televisiva | le parole della co-conduttrice

Giulia Salemi ha terminato la sua collaborazione con il programma televisivo The Cage, dove ha co-condotto insieme ad Amadeus per un anno. La partecipazione si è conclusa con le sue parole sulla fine dell’esperienza.

Giulia Salemi conclude l’esperienza televisiva a The Cage: le parole della co-conduttrice. Giulia Salemi ha affiancato per un anno intero Amadeus nel nuovo programma The Cage, in qualità di co-conduttrice. Ironica, schietta e sempre sorridente, Giulia ha conquistato letteralmente tutti i telespettatori che ogni sera l’hanno seguita e supportata. Leggi anche Pierpaolo Pretelli: al Maradona vince il cuore. Il commento a caldo (VIDEO) Nelle ultime ore con un post dedicato all’esperienza ha scritto: “255 puntate, 510 coppie, 1.020 persone, 3 incidenti, un ginocchio ammaccato e 255 outfit. Potrebbero bastare questi numeri per raccontare cosa è stato The Cage per me in questi 12 mesi, meravigliosi, volati come succede alle cose che ami e diventano quotidianità. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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