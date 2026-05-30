Gestire la scuola a fine anno scolastico tutte le istruzioni per gli adempimenti con 135 circolari e documenti già pronti all’uso da scaricare
È stato pubblicato il numero 22026 di una rivista digitale dedicata a dirigenti scolastici, DSGA e staff amministrativo, contenente 135 circolari e documenti pronti da scaricare. Il numero si concentra sugli adempimenti necessari per la chiusura dell’anno scolastico 202526 e fornisce istruzioni dettagliate per la gestione delle pratiche di fine anno.
Curata da Angelo Prontera, la pubblicazione propone una guida operativa aggiornata su scadenze, delibere e procedure che le scuole saranno chiamate a gestire nei prossimi mesi. Tra i temi principali figurano le novità dell’esame di maturità 2026, gli scrutini finali, l’adozione dei libri di testo, il conto consuntivo, gli adempimenti PNRR e la gestione delle ferie del personale docente e ATA. Ampio spazio anche agli aspetti organizzativi e amministrativi, dalle proroghe delle supplenze ATA alla liquidazione del Fondo MOF, fino agli ordini del giorno di Collegio docenti e Consiglio d’istituto di fine anno. La rivista include inoltre modelli di circolari e documenti scaricabili a supporto delle attività scolastiche. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Genitori stanchi a maggio: come gestire la fine dell'anno scolastico
Temi più discussi: Gestire la scuola a fine anno scolastico, tutte le istruzioni per gli adempimenti con 135 circolari e documenti già pronti all'uso da scaricare; Strumenti a disposizione delle scuole per prevenire e affrontare le aggressioni al personale; Didattica, basta saper spiegare bene? Non è proprio così: ecco come gestire il caos in classe; La tutela della privacy, responsabilità del personale ATA + 7 documenti pronti. Tra cui: Bozza informativa per famiglie e bozza comunicazione per il personale ATA.
Dalle chat di scuola ai vocali infiniti: dieci regole d'oro per gestire WhatsApp in modo sano Nate per semplificare la vita delle famiglie, le conversazioni digitali intorno a classi, sport e attività dei figli sono diventate spesso luoghi di ansia, commento permanente facebook
In arrivo giorno 20 marzo una guida su come gestire la concessione di locali scolastici ad enti terzi. Per consentire a terzi di utilizzare locali e beni di una scuola (aule, palestra, auditorium, attrezzature, laboratori, ecc.) occorre seguire una proce… x.com
Come rendere il telefono un mattone utile solo per la scuola? Ho eliminato i social, ma rimangono le distrazioni. reddit
Oncologia. Ecco come gestire il ritorno a scuola del bambino con tumore cerebraleIn una guida per gli insegnanti e quanti si occuperanno dell’educazione del bambino oncologico dopo la diagnosi della malattia, tutte le indicazioni su come gestirlo e supportare i coetanei e i ... quotidianosanita.it
Toscana. Campi scuola per imparare a gestire il diabeteIn montagna, agriturismo o in barca, anche quest’anno la Regione ha deciso di finanziare con 100 mila euro questo progetto di 5 campi scuola rivolti ai ragazzi affetti da diabete dell’età evolutiva. A ... quotidianosanita.it