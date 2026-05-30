È stato pubblicato il numero 22026 di una rivista digitale dedicata a dirigenti scolastici, DSGA e staff amministrativo, contenente 135 circolari e documenti pronti da scaricare. Il numero si concentra sugli adempimenti necessari per la chiusura dell’anno scolastico 202526 e fornisce istruzioni dettagliate per la gestione delle pratiche di fine anno.

Curata da Angelo Prontera, la pubblicazione propone una guida operativa aggiornata su scadenze, delibere e procedure che le scuole saranno chiamate a gestire nei prossimi mesi. Tra i temi principali figurano le novità dell’esame di maturità 2026, gli scrutini finali, l’adozione dei libri di testo, il conto consuntivo, gli adempimenti PNRR e la gestione delle ferie del personale docente e ATA. Ampio spazio anche agli aspetti organizzativi e amministrativi, dalle proroghe delle supplenze ATA alla liquidazione del Fondo MOF, fino agli ordini del giorno di Collegio docenti e Consiglio d’istituto di fine anno. La rivista include inoltre modelli di circolari e documenti scaricabili a supporto delle attività scolastiche. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Genitori stanchi a maggio: come gestire la fine dell'anno scolastico

Temi più discussi: Gestire la scuola a fine anno scolastico, tutte le istruzioni per gli adempimenti con 135 circolari e documenti già pronti all'uso da scaricare; Strumenti a disposizione delle scuole per prevenire e affrontare le aggressioni al personale; Didattica, basta saper spiegare bene? Non è proprio così: ecco come gestire il caos in classe; La tutela della privacy, responsabilità del personale ATA + 7 documenti pronti. Tra cui: Bozza informativa per famiglie e bozza comunicazione per il personale ATA.

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