Ferrari Luce come la vecchia Fiat Coupé | guarda il confronto che vale 500mila euro

La Ferrari Luce ha suscitato confronti con la vecchia Fiat Coupé, evidenziando somiglianze visive. La presentazione del veicolo ha causato una forte reazione in Borsa, con un calo dell’8,37%, pari a circa 5 miliardi di capitalizzazione. La reazione degli investitori si è concentrata sulla percezione del nuovo modello rispetto alle immagini diffuse. La discussione riguarda principalmente l’aspetto estetico e la percezione del valore del prodotto.

Succede con qualche brano musicale: lo ascolti per la prima volta e ti sembra di averlo già sentito. Così è accaduto davanti alle immagini della nuova Ferrari Luce, che tanto sta dividendo gli azionisti del Cavallino, con un tonfo in Borsa da brivido per i risparmiatori: meno 8,37%, 5 miliardi. 🔗 Leggi su Today.it

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The all-new Ferrari 849 Testarossa making waves at Cavallino Classic Palm Beach at The Boca Raton.

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#ugdp @paolaferrari_og #Ferrari #Luce? Al primo sguardo mi sembrava una supposta più che un auto, una macchinetta finti per farci giocare i ragazzini. Poi invece ho deciso di non bocciarla, c’è tanta volontà di innovare, come volo gli do un sette. x.com

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