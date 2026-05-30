dopo la foto alla nonna il silenzio e le ricerche lo trovano annegato

Un uomo è stato trovato morto annegato, dopo aver inviato una foto alla nonna che mostrava un sorriso durante una giornata trascorsa in natura. Dopo aver inviato l’immagine, sono iniziate le ricerche, ma non si avevano notizie dell’uomo. Le autorità hanno poi ritrovato il corpo in un corso d’acqua. Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incidente.

Una fotografia inviata alla nonna, il sorriso di una giornata trascorsa nella natura e poi il silenzio. Un silenzio lungo oltre ventiquattro ore, spezzato soltanto nel primo pomeriggio di venerdì dalla notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere. Riccardo Belli, 24 anni, residente a Vergiate, è stato trovato senza vita nelle acque dell’ Orrido di Sant’Anna, a Cannobio, al termine di una complessa operazione di ricerca che ha tenuto con il fiato sospeso familiari, amici e due intere comunità. Il giovane era arrivato nell’Alto Verbano nella mattinata di giovedì per trascorrere qualche ora in uno dei luoghi più suggestivi del Lago Maggiore. Le telecamere di sorveglianza lo avevano ripreso alle 11. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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