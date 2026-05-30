L’amministrazione Trump ha portato a tensioni con la NATO a causa di divergenze sulla strategia e i impegni militari. Durante il suo mandato, sono state messe in discussione alcune alleanze e si sono verificati cambiamenti nelle politiche di sicurezza internazionale. La crisi ha coinvolto anche questioni di spesa e presenza militare nei paesi membri, contribuendo a un clima di incertezza tra gli alleati europei e gli Stati Uniti.

La crisi esplosa tra l’amministrazione Trump e la NATO per effetto dell’aggressione israelo-statunitense contro l’Iran non può essere letta solo come un incidente diplomatico, bensì come il riflesso di una linea politica, maturata dopo il ritorno del tycoon alla Casa Bianca, frutto anche (ma non solo) di una personalità molto particolare, che diversi analisti (e non solo di geopolitica) propendono a classificare come affetta da un forte narcisismo, come tale impermeabile al dubbio e al confronto – figuriamoci a una cooperazione tra pari – che diviene a sua volta la lente attraverso la quale vengono elaborate e attuate decisioni impattanti sulla politica internazionale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© It.insideover.com - Donald Trump: narcisismo e geopolitica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Donald Trump: psicología del poder y el narcisismo político

Temi più discussi: Donald Trump, narcisismo e geopolitica; IlPunto (di Alain de Benoist). Donald Trump, l’imperatore di una civiltà morente; Il Natale amaro di Pedro Almodóvar; Libertà d’opinione stile UE: sanzioni al giornalista tedesco Dogru perché pro-pal, bloccato anche il conto della madre.

Donald Trump: narcisismo e geopolitica Una personalità che investe molte risorse in scenari che sembrano avere una sola finalità: confermare la propria centralità e le sue ragioni. Leggi l'articolo di @PABLECIDO qui it.insideover.com/politica/donal… #insid x.com

Perché Donald Trump si è ritirato dal Piano d'Azione Globale Congiunto (JCPOA), che impediva all'Iran di arricchire l'uranio oltre il 3,67%? reddit

Donald Trump: narcisismo e geopoliticaUna personalità che investe molte risorse in scenari che sembrano avere una sola finalità: confermare la propria centralità e le sue ragioni. L'articolo Donald Trump: narcisismo e geopolitica proviene ... msn.com

Donald Trump tra megalomania e narcisismo? L’analisi della psichiatraLe uscite del presidente Donald Trump contribuiscono a ingenerare un sentimento di preoccupazione, ansia e insicurezza. Dopo il duro attacco a Papa Leone e il post nei panni di Gesù, ora Donald ... lapresse.it