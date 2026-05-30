donald trump a quanto ammonta il patrimonio del presidente che cresce mentre governa e non solo con gli immobili

Il patrimonio di Donald Trump si è aumentato durante il suo mandato, grazie a investimenti in criptovalute e immobili. Secondo Forbes e The Times, il valore totale si aggira intorno a cifre significative, con una crescita dovuta anche a fonti diverse dagli immobili tradizionali. La stima include proprietà, criptovalute e altri asset finanziari, senza specificare dettagli. La cifra complessiva varia a seconda delle fonti, ma conferma un incremento rispetto al passato.

Criptovalute e immobili trainano la crescita del patrimonio di Trump: ecco a quanto ammonta secondo Forbes e The Times. Donald Trump alla Casa Bianca ha attirato l’attenzione non solo per la sua attività politica, ma anche per la rapida crescita del suo patrimonio personale. Tra investimenti immobiliari, operazioni nel settore digitale e soprattutto criptovalute, la sua ricchezza avrebbe registrato un forte incremento negli ultimi mesi, secondo le stime di testate internazionali come Forbes e The Times. Una parte rilevante del patrimonio di Donald Trump sarebbe legata al settore delle criptovalute, divenuto uno dei pilastri del nuovo ecosistema finanziario della famiglia. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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