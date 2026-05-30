Domenica In conclude la stagione 2025-2026 con una puntata speciale in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, domenica 31 maggio alle 14. La trasmissione ha visto come ospiti numerosi personaggi noti, tra cui la conduttrice Venier e una madre protagonista di un segmento nel bosco. La puntata finale ha riscosso grande attenzione, con momenti dedicati a vip e alle storie di vita.

Gran finale per “Domenica In” che chiude la stagione 2025-2026. In diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma domenica 31 maggio, alle 14.00. 37ma e ultima puntata dell’e dizione numero 50 dello storico contenitore domenicale di Rai1, condotto da Mara Venier in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammuccari ed Enzo Miccio. In apertura ci sarà un’intervista intensa e molto attesa con Catherine Louise Birmingham, conosciuta dal grande pubblico come la mamma della “famiglia nel bosco”. Protagonista di un racconto che ha suscitato grande attenzione mediatica, Birmingham presenterà il suo libro autobiografico “La mia verità”, in uscita il prossimo 2 giugno. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - DOMENICA IN: VENIER CHIUDE COL BOTTO TRA LA MAMMA NEL BOSCO E TANTI VIP

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