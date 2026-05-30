cortona sabato 6 giugno riapre la piscina monti del parterre

Notizia in breve

Sabato 6 giugno la piscina Monti del Parterre a Cortona riapre al pubblico. L’impianto offre spazi per eventi e dispone di campi solari dedicati ai bambini tra i 6 e i 12 anni. La struttura, chiusa da tempo, torna operativa e accessibile agli utenti. La riapertura è prevista senza ulteriori dettagli su orari o modalità di accesso. La piscina rimarrà aperta durante la stagione estiva, con attività dedicate ai più giovani.