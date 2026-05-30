Cortona sabato 6 giugno riapre la piscina Monti del Parterre

Da lanazione.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 6 giugno la piscina Monti del Parterre a Cortona riapre al pubblico. L’impianto offre spazi per eventi e dispone di campi solari dedicati ai bambini tra i 6 e i 12 anni. La struttura, chiusa da tempo, torna operativa e accessibile agli utenti. La riapertura è prevista senza ulteriori dettagli su orari o modalità di accesso. La piscina rimarrà aperta durante la stagione estiva, con attività dedicate ai più giovani.

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Arezzo, 30 maggio 2026 – L’impianto a disposizione per eventi, propone campi solari per bambini da 6 a 12 anni. Sabato 6 giugno prenderà il via la stagione estiva 2026 della piscina Monti del Parterre di Cortona. La struttura sarà aperta tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e metterà a disposizione dei cittadini e dei visitatori la vasca da 25 metri per attività natatoria e balneazione; aree verdi attrezzate per la permanenza degli utenti; bar con ristoro; iniziative ed eventi organizzati nel corso della stagione; campo da calcetto su prenotazione con possibilità di utilizzo degli spazi per eventi privati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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