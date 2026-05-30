Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie tecniche efficaci in 4 webinar Solo 50 posti Seconda edizione

Sono aperte le iscrizioni per la seconda edizione di quattro webinar dedicati a tecniche di comunicazione efficaci con le famiglie. L'iniziativa, rivolta a insegnanti, si propone di migliorare le competenze nella gestione di colloqui complessi, affrontando le dinamiche emotive, di ruolo e di aspettativa che spesso si presentano durante le relazioni con le famiglie. Sono disponibili solo 50 posti.

La relazione con le famiglie è una delle dimensioni più impegnative del lavoro degli insegnanti. Non per mancanza di competenze, ma perché quella relazione attiva dinamiche profonde — di ruolo, di emozione, di aspettativa — che spesso ci colgono impreparati. Ci si ritrova a difendersi invece di dialogare, a irrigidirsi invece di ascoltare, a uscire dai colloqui svuotati o frustrati. E nel tempo, quella fatica si accumula. Non potrai seguire in diretta? Nessun problema: la registrazione di ciascun incontro sarà disponibile in piattaforma dopo la sessione, per rivederla quando e quante volte vuoi. Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Scorpione Oroscopo settimanale - Comunicazioni poco chiare. Un segreto nasconde un'astuzia.

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