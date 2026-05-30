Caos viabilità in Val Brembana | Ora basta alimentare illusioni serve responsabilità istituzionale

Notizia in breve

La viabilità in Val Brembana è stata segnata da un episodio di caos, con strade bloccate e traffico in tilt. Le autorità hanno chiesto di smettere di alimentare false speranze e hanno richiamato alla responsabilità delle istituzioni. Si chiede maggiore attenzione e azioni concrete per risolvere i problemi di mobilità nella zona. Nessuna proposta specifica è stata annunciata, solo richiami alla serietà amministrativa.