Caos viabilità in Val Brembana | Ora basta alimentare illusioni serve responsabilità istituzionale
La viabilità in Val Brembana è stata segnata da un episodio di caos, con strade bloccate e traffico in tilt. Le autorità hanno chiesto di smettere di alimentare false speranze e hanno richiamato alla responsabilità delle istituzioni. Si chiede maggiore attenzione e azioni concrete per risolvere i problemi di mobilità nella zona. Nessuna proposta specifica è stata annunciata, solo richiami alla serietà amministrativa.
Un fermo richiamo alla concretezza amministrativa, alla coesione territoriale e alla serietà istituzionale. Il Segretario Provinciale del Partito Democratico di Bergamo, Gabriele Giudici, interviene nel dibattito sulla viabilità della Valle Brembana auspicando un superamento della stagione dei proclami: “Rinviare la manifestazione favorisce il pensiero della politica inconcludente”, ha sottolineato, allineandosi all’attacco del vicesindaco di San Pellegrino Terme Vittorio Milesi circa lo spostamento a settembre della protesta per la Paladina-Sedrina. Secondo il Segretario dem, le legittime aspettative dei cittadini non possono essere rincorse con una gestione parziale, soprattutto a fronte di un’impasse trentennale e di una perdurante incertezza sulle coperture finanziarie da parte dei livelli regionali e governativi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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