Call of Duty Warzone chiude su PS4 e Xbox One

Call of Duty: Warzone smetterà di essere disponibile su PlayStation 4 e Xbox One entro la fine del ciclo stagionale di Call of Duty: Black Ops 7. Activision ha annunciato che il supporto per le console di vecchia generazione terminerà in quel periodo. La decisione riguarda la fine della compatibilità del battle royale su queste piattaforme, senza indicare una data precisa, ma solo che avverrà entro quel ciclo di aggiornamenti.

Call of Duty: Warzone si prepara a dire addio a PlayStation 4 e Xbox One. Activision ha confermato che il battle royale non continuerà ancora a lungo sulle console di vecchia generazione e che il supporto terminerà entro la fine del ciclo stagionale legato a Call of Duty: Black Ops 7. La decisione segna una svolta importante per una delle esperienze multiplayer più popolari degli ultimi anni, perché chiude definitivamente la fase cross gen che ha accompagnato la serie per molto più tempo del previsto. Il distacco non avverrà in un solo giorno, ma attraverso una chiusura progressiva. Dal 4 giugno 2026, Warzone non sarà più disponibile per nuovi download su PS4 e Xbox One, anche se chi lo possiede già nella propria libreria potrà continuare a installarlo e giocarci fino alla fine della Stagione 6 di Black Ops 7. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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Call of duty Warzone on PS4 stream

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