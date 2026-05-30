Calendario scolastico 2026 27 | tutte le date Regione per Regione PDF e mappa interattiva

Alcune Regioni italiane hanno già approvato o annunciato il calendario scolastico per l’anno 202627, mentre la fine dell’anno scolastico 202526 si avvicina. Sono disponibili documenti in formato PDF e mappe interattive che dettagliano le date di inizio e fine lezioni, oltre alle festività e ai periodi di sospensione delle attività scolastiche. Le date variano da Regione a Regione, con differenze nei periodi di vacanza e nei giorni di apertura delle scuole.

Con la conclusione dell’anno scolastico 202526 ormai vicina, molte Regioni hanno già approvato o annunciato il calendario delle lezioni per il 202627. Anche per il prossimo anno si conferma un avvio differenziato sul territorio nazionale, con il ritorno in classe previsto tra il 7 e il 17 settembre a seconda delle decisioni regionali. Le prime scuole a riaprire saranno quelle della Provincia autonoma di Bolzano, dove le lezioni inizieranno il 7 settembre. Nella stessa settimana partiranno anche Trento, Valle d’Aosta e Veneto. La maggior parte delle Regioni, però, concentrerà il rientro tra il 14 e il 16 settembre. Le chiusure delle lezioni varieranno tra il 5 e il 10 giugno 2027 per scuole primarie e secondarie, mentre le scuole dell’infanzia proseguiranno fino al 30 giugno nella maggior parte delle Regioni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Calendario scolastico: tutte le date da sapere tra ponti e vacanze

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