Un nuovo fenomeno si diffonde online: le backrooms, ambienti virtuali che si presentano come labirinti senza via d’uscita. Gli utenti condividono immagini e video che mostrano spazi vuoti, pareti di cartongesso e luci fluorescenti, creando l’illusione di trovarsi intrappolati in un luogo infinito. Le storie e i contenuti si moltiplicano, alimentando un senso di inquietudine tra chi li consulta.

Il mondo del web ha sempre ospitato centinaia di storie inventate al fine di inquietare e spaventare il pubblico. Molti di questi racconti si sono spenti con il passare del tempo, mentre altri sono riusciti a distinguersi entrando nell’immaginario pop odierno. Un esempio lampante è quello delle Backrooms: infiniti corridoi senza fine, immersi in un silenzio assordante spezzato dal solo rumore delle luci al neon, con la costante impressione di essere seguiti da una strana entità. Il film targato A24 nasce da una piccola serie di cortometraggi realizzati in Blender sulle Backrooms. L’autore è uno youtuber, Kane Parsons, oggi il più giovane regista (a soli 19 anni) dello studio. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Backrooms: perdersi non è mai stato così facile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BACKROOMS | Teaser Italiano Ufficiale HD

Notizie e thread social correlati

Prendere la patente A non è mai stato così facileOttenere la patente A è diventato più semplice rispetto al passato, grazie a nuove normative e procedure più snelle.

Cambiare colore di capelli (senza rovinarli) non è mai stato così facile: le migliori maschere da provare oraNegli ultimi tempi sono diventate molto popolari le maschere per capelli che permettono di cambiare colore senza ricorrere al salone o danneggiare i...

Temi più discussi: Backrooms funziona al cinema? Il mito horror di internet arriva sul grande schermo; Backrooms. Nelle stanze dell’Ignoto; RECENSIONI I Backrooms – Kane Parsons trasforma il fenomeno virale del web in un horror disturbante; Backrooms, Recensione: l’horror virale del web funziona anche al cinema?.

The Backrooms (2026) non è puro FF ma... reddit

Backrooms, un'opera d'arte contemporanea sulla terrificante presenza dell'assenzaDa qualche parte nella Silicon Valley e negli anni Novanta, Clark aveva una moglie e il sogno di fare l'architetto ma il destino ha scelto altrimenti. Non gli resta che andare in analisi a cercare il ... mymovies.it

Backrooms, l'horror di Kane Parsons lascia il web per inquietare i cinema. RecensioneChiwetel Ejiofor e Renate Reinsve danno vita a una delle creepypasta più famose di internet, in un horror ansiogeno che funziona ... libero.it