Agevolazioni prima casa | sconti al 2% anche per l’acquisto di ruderi

È stato annunciato che le agevolazioni fiscali per la prima casa, con sconti al 2%, si applicano anche all'acquisto di ruderi da ristrutturare. Per mantenere lo sconto, bisogna rispettare alcuni requisiti, come completare i lavori entro determinati tempi e rispettare le procedure burocratiche. Sono state poste domande su come evitare che ritardi nelle pratiche amministrative comportino la perdita dell’agevolazione e sui requisiti necessari per il proprietario per conservarla.

? Domande chiave Come evitare che i ritardi burocratici facciano perdere lo sconto?. Quali requisiti deve rispettare il proprietario per non perdere l'agevolazione?. Quanto tempo ha un acquirente per rendere abitabile il rudere?. Chi sono i soggetti esclusi dal beneficio fiscale della prima casa?.? In Breve Obbligo di rendere abitabile il rudere entro 3 anni dal rogito.. Trasferimento della residenza nel comune entro 18 mesi dalla firma.. Esclusione imposta agevolata per immobili di lusso categorie A1, A8 e A9.. Nuova prassi basata su ordinanza Cassazione 3913 del 18 febbraio 2025..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Agevolazioni prima casa: 12 mesi o 2 anni Attento a non sbagliare!

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