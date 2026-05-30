Abruzzo Insieme | dubbi sulla gestione delle emergenze regionali

Non è stato inserito nel decreto firmato dal presidente regionale il coinvolgimento di Sogesid S.p.A. nella gestione delle emergenze regionali. La decisione solleva dubbi sulla trasparenza e sulla gestione delle risorse destinate ai fondi di ristoro. Non sono stati chiariti i motivi di questa esclusione né come influirà l’impiego di società esterne sulle somme allocate. La questione riguarda principalmente le modalità di affidamento e il controllo delle operazioni di emergenza.

? Punti chiave Perché il coinvolgimento di Sogesid S.p.A. non compare nel decreto Marsilio?. Come influirà l'impiego di società esterne sui fondi per i ristori?. Chi gestirà operativamente le bonifiche e la gestione della risorsa idrica?. Quali rischi corre il personale della Protezione Civile per la carenza d'organico?.? In Breve Coinvolgimento contestato di Sogesid S.p.A. per bonifiche e gestione risorse idriche.. Rischio riduzione fondi governativi per ristori a famiglie e imprese colpite.. Necessità di interventi urgenti a Silvi Paese e moduli scolastici temporanei.. Critica alla carenza di organico nell'Agenzia regionale di Protezione Civile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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