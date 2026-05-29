Uomini e Donne ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

La replica dell’ultima puntata di Uomini e Donne è disponibile su Mediaset Play. La trasmissione, condotta da Maria De Filippi, viene trasmessa dal lunedì al venerdì su Canale 5. La replica può essere vista anche in streaming sulla piattaforma online, accessibile tramite abbonamento o registrazione. La puntata inedita è andata in onda recentemente e la replica consente di rivedere le scene salienti del dating show.

Uomini e Donne continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, la puntata inedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose. Per chi non ha avuto l’opportunità di seguire la puntata trasmessa come di consueto alle 14.45, resta comunque la possibilità di vederla in replica sfruttando diverse modalità, tutte elencate di seguito. In questo modo il pubblico potrà rimanere aggiornato e non perdere le ultime novità. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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