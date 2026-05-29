Un treno speciale che viaggia nella memoria | la rivoluzione della felicità per gli anziani

Un treno speciale dedicato agli anziani è stato inaugurato, offrendo un viaggio tra ricordi e emozioni. Il treno è stato allestito con ambienti che richiamano epoche passate, con musica dal vivo e degustazioni di tè. Durante il viaggio, sono stati organizzati spettacoli e attività per stimolare la memoria. Il percorso ha attraversato paesaggi rurali e urbani, con fermate in punti storici. L’iniziativa mira a promuovere il benessere e la socializzazione degli anziani coinvolti.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Come si è arrivati a considerare la... 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

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Un viaggio che si rinnova ogni anno – Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

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