Da lunedì 1 a venerdì 5 giugno 2026, la soap di Rai 3 propone diverse novità. La crisi tra Ornella e Raffaele prosegue, con tensioni che si intensificano tra i due personaggi. La settimana si caratterizza per sviluppi nelle relazioni e nuovi eventi che coinvolgono altri protagonisti della trama. La programmazione rimane invariata, con la serie che va in onda ogni sera alle 20.

Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 1 al 5 giugno ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano. La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana. Nelle puntate precedenti. La settimana scorsa si è aperta con un confronto che ha lasciato in crisi Rossella e ha messo in luce i sentimenti contrastanti di Alberto, pronto a decisioni drastiche per amore. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni dall’1 al 5 giugno 2026: continua la crisi tra Ornella e Raffaele

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Un Posto Al Sole Anticipazioni Dal 23 Al 27 Febbraio 2026: Ornella Bruni torna e sfida Raffaele!

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