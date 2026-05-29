Un giocatore ha segnalato di aver subito un attacco informatico durante la sessione di gioco di Sydless, uno shooter indie. Secondo quanto riferito, il sistema ha iniziato a comportarsi in modo anomalo, con movimenti imprevedibili e un’attività sospetta delle reti. Nessuna informazione su danni o furto di dati è stata comunicata, ma l’incidente ha portato alla sospensione temporanea del servizio. Le autorità competenti sono state informate dell’accaduto.

Sydless è uno di quei giochi indie che non cercano di conquistare il pubblico con una quantità enorme di contenuti, ma con un’idea centrale forte, immediata e riconoscibile. Questa premessa basta già a distinguerlo da molti altri FPS indipendenti. Sydless non vuole essere il solito sparatutto in arena con armi convenzionali, munizioni e ondate di nemici da eliminare. Il cuore dell’esperienza è il movimento continuo: correre, concatenare azioni, mantenere lo slancio, controllare la traiettoria della palla e sfruttare i rimbalzi per infliggere più danni possibile. È un gioco che chiede al giocatore di pensare meno come un tiratore fermo dietro una copertura e più come una scheggia impazzita dentro un’arena ostile. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Sydless Recensione: lo shooter indie che trasforma il movimento in un’arma impazzita

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