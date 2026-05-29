Sydless Recensione | lo shooter indie che trasforma il movimento in un’arma impazzita
Un giocatore ha segnalato di aver subito un attacco informatico durante la sessione di gioco di Sydless, uno shooter indie. Secondo quanto riferito, il sistema ha iniziato a comportarsi in modo anomalo, con movimenti imprevedibili e un’attività sospetta delle reti. Nessuna informazione su danni o furto di dati è stata comunicata, ma l’incidente ha portato alla sospensione temporanea del servizio. Le autorità competenti sono state informate dell’accaduto.
Sydless è uno di quei giochi indie che non cercano di conquistare il pubblico con una quantità enorme di contenuti, ma con un’idea centrale forte, immediata e riconoscibile. Questa premessa basta già a distinguerlo da molti altri FPS indipendenti. Sydless non vuole essere il solito sparatutto in arena con armi convenzionali, munizioni e ondate di nemici da eliminare. Il cuore dell’esperienza è il movimento continuo: correre, concatenare azioni, mantenere lo slancio, controllare la traiettoria della palla e sfruttare i rimbalzi per infliggere più danni possibile. È un gioco che chiede al giocatore di pensare meno come un tiratore fermo dietro una copertura e più come una scheggia impazzita dentro un’arena ostile. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
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