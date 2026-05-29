Spring Drive che stile! Robustezza e comfort

Il nuovo Spring Drive U.F.A. Ushio 300 Diver di Grand Seiko è il più compatto tra i subacquei prodotti dalla marca. La cassa, resistente e compatta, garantisce comfort durante le immersioni. La combinazione di funzionalità e design si evidenzia nel modello, che integra robustezza e cura estetica. Il movimento Spring Drive assicura precisione, mentre la struttura impermeabile permette l’uso sott’acqua.

Coniuga funzione ed estetica il nuovo Spring Drive U.F.A. Ushio 300 Diver di Grand Seiko, il subacqueo più compatto mai realizzato dalla Casa giapponese. Leggibilità, robustezza e comfort al polso sono stati oggetto di un’attenzione estrema e di una progettazione meticolosa: il design di indici e lancette assicura un’ottima lettura sul quadrante Ushio, termine che in giapponese significa marea, con finitura dégradé, declinato in due varianti cromatiche, verde e blu. In High-Intensity Titanium, ha cassa da 40,8 mm, movimento automatico 9RB1 (con una precisione annua di ±20 secondi), 72 ore circa di autonomia di marcia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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