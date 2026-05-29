Sicilia 800 mila euro ai Comuni virtuosi | nel Messinese fondi a Santa Teresa di Riva

Da messinatoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Regione Siciliana ha destinato 800 mila euro ai Comuni riconosciuti come virtuosi, con un finanziamento specifico assegnato al comune di Santa Teresa di Riva nel Messinese. La somma è destinata a sostenere iniziative legate a sostenibilità, gestione efficiente del territorio, risparmio energetico e risanamento. La ripartizione dei fondi si inserisce in un programma di supporto alle amministrazioni locali che fanno parte della rete nazionale dei Comuni virtuosi.

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Un finanziamento complessivo da 800 mila euro è stato assegnato dalla Regione Siciliana alle amministrazioni locali che fanno parte della rete nazionale dei “Comuni virtuosi”, realtà impegnate in politiche di sostenibilità, gestione efficiente del territorio, risparmio energetico e risanamento. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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REGIONE, 800 MILA EURO AI COMUNI PER VIGILANZA E SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE

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