Sicilia 800 mila euro ai Comuni virtuosi | nel Messinese fondi a Santa Teresa di Riva

La Regione Siciliana ha destinato 800 mila euro ai Comuni riconosciuti come virtuosi, con un finanziamento specifico assegnato al comune di Santa Teresa di Riva nel Messinese. La somma è destinata a sostenere iniziative legate a sostenibilità, gestione efficiente del territorio, risparmio energetico e risanamento. La ripartizione dei fondi si inserisce in un programma di supporto alle amministrazioni locali che fanno parte della rete nazionale dei Comuni virtuosi.

Un finanziamento complessivo da 800 mila euro è stato assegnato dalla Regione Siciliana alle amministrazioni locali che fanno parte della rete nazionale dei “Comuni virtuosi”, realtà impegnate in politiche di sostenibilità, gestione efficiente del territorio, risparmio energetico e risanamento. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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REGIONE, 800 MILA EURO AI COMUNI PER VIGILANZA E SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE

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