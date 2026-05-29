Ragazzi che bomba | chi c’è L’Isola dei Famosi 2026 nel cast il concorrente che spacca Lo vediamo solo per lui

Da tvzap.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un concorrente dell’Isola dei Famosi 2026 ha attirato l’attenzione, con alcuni commenti che lo definiscono “che bomba”. La sua presenza sembra essere al centro delle discussioni tra gli spettatori, che affermano: “Lo vediamo solo per lui”. La nuova edizione del reality continua a suscitare interesse, con molte indiscrezioni sul cast e sulla data di inizio.

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La nuova edizione di L’Isola dei Famosi 2026 continua a essere al centro di indiscrezioni sul cast e sull’organizzazione della partenza. Secondo quanto riportato da diverse fonti, il programma sarebbe in fase avanzata di definizione tra contratti già firmati e trattative ancora aperte, con l’ipotesi di Selvaggia Lucarelli alla conduzione e ambientazione nelle Filippine. Tra i nomi che stanno circolando con maggiore insistenza, nelle ultime ore è emerso anche quello di Pasquale Laricchia, indicato come uno dei concorrenti già pronti a prendere parte al reality. L’indiscrezione rilanciata da Dagospia. L’indiscrezione è stata rilanciata da Ivan Rota su Dagospia, che ha riferito ci sarebbe “per ora l’unico ad aver firmato il contratto“. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - “Ragazzi, che bomba: chi c’è”. L’Isola dei Famosi 2026, nel cast il concorrente che spacca. “Lo vediamo solo per lui”
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