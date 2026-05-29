La nuova edizione di L’Isola dei Famosi 2026 continua a essere al centro di indiscrezioni sul cast e sull’organizzazione della partenza. Secondo quanto riportato da diverse fonti, il programma sarebbe in fase avanzata di definizione tra contratti già firmati e trattative ancora aperte, con l’ipotesi di Selvaggia Lucarelli alla conduzione e ambientazione nelle Filippine. Tra i nomi che stanno circolando con maggiore insistenza, nelle ultime ore è emerso anche quello di Pasquale Laricchia, indicato come uno dei concorrenti già pronti a prendere parte al reality. L’indiscrezione rilanciata da Dagospia. L’indiscrezione è stata rilanciata da Ivan Rota su Dagospia, che ha riferito ci sarebbe “per ora l’unico ad aver firmato il contratto“. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Ragazzi, che bomba: chi c’è”. L’Isola dei Famosi 2026, nel cast il concorrente che spacca. “Lo vediamo solo per lui”

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GIPN et BAC : La face cachée de la Guadeloupe

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“C’è anche lui”. Isola dei Famosi 2026, nel cast il concorrente che mette tutti d’accordoNell’ultima settimana si è diffusa la notizia che tra i partecipanti dell’Isola dei Famosi 2026 ci sarà anche un concorrente molto atteso.

L’Isola dei Famosi 2026, spuntano i nomi dei primi concorrenti: ecco chi vedremo nel cast del realitySono iniziati i rumors sulla prossima edizione de L’Isola dei Famosi 2026, con alcune voci sui possibili concorrenti.

Argomenti più discussi: In piazza della Loggia 52 anni dopo la strage: chi c'era fianco a fianco con i giovani di oggi; Orzinuovi, spedizione punitiva nel parcheggio: ragazzi aggrediti; Iniziativa 10 milioni: una bomba ad orologeria; Garlasco. De Rensis e la guerra del fango.

Sarà, un accordo al ribasso: Teheran non rinuncerà alla bomba. Un disastro chiudere UsAid Intervista a Samantha Power, già consigliera di Obama, ambasciatrice all’ONU e direttrice di UsAid Nonché autrice nel 2002 di un memorabile e coraggioso libro: V x.com