Il Napoli ha ufficializzato l’arrivo di un nuovo allenatore, con Max Allegri ormai ex Milan. La società azzurra sta lavorando sul mercato per rafforzare la squadra e prepararsi alla prossima stagione. La firma del contratto è attesa a breve. Non sono stati comunicati dettagli sui giocatori coinvolti. La dirigenza ha già avviato trattative per alcuni acquisti, ma ancora nessuna ufficialità. La scelta di Allegri segna un cambio di rotta rispetto alle precedenti strategie tecniche.

Definita la panchina azzurra, con in dirittura d’arrivo Max Allegri ormai ex Milan, la dirigenza partenopea è al lavoro sul mercato. Come evidenzia il giornalista Ciro Venerato, ci sono diverse valutazioni in corso per il mercato in entrata del Napoli con l’arrivo in panchina di Allegri. Tra i profili seguiti figura anche Gila, difensore della Lazio già apprezzato da Allegri, che potrebbe rientrare tra i nomi in orbita azzurra. Il giocatore piace anche al direttore sportivo Giovanni Manna, che sta monitorando diversi giovani prospetti. Tra questi rientrano Khalaili, già bloccato dal club, e il portiere Kovar, con il Napoli in attesa di conoscere le valutazioni definitive di Allegri sui profili individuati. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Pronto il primo acquisto per Max Allegri

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Milan Flash - Allegri prepara tutto per il Como

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