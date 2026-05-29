Pronostici di oggi 30 maggio | la finale di Champions League e il terzo turno del Roland Garros

Da infobetting.com 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi a Budapest si disputa la finale di Champions League tra una squadra francese e un'altra squadra. I bookmaker indicano i francesi come favoriti per vincere la partita e conquistare il secondo titolo consecutivo. Contestualmente, si gioca il terzo turno del Roland Garros, con vari incontri in programma.

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Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 30 maggio. A Budapest i francesi vogliono prendersi la seconda Champions di fila e secondo i bookmaker sono loro i favoriti. Per i Gunners sarebbe la prima volta, e comunque segnerebbe il ritorno dei londinesi al successo in una competizione internazionale per la prima volta dalla Coppa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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