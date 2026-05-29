Pomeriggio 5 ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata
Oggi su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5 condotta da Myrta Merlino, che ha sostituito Barbara d’Urso. La replica dell’ultima puntata sarà disponibile su Mediaset Play e in replica su Canale 5. La trasmissione si è concentrata su vari temi di attualità e intrattenimento, con interventi di ospiti e approfondimenti. La puntata pomeridiana viene trasmessa regolarmente dal canale nel primo pomeriggio.
Nel pomeriggio di oggi su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del talk show Pomeriggio 5 condotto dalla padrona di casa Myrta Merlino, succeduta a Barbara d’Urso. Non siete riuscite a vedere l’ultimo appuntamento per colpa di un impegno improrogabile? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Pomeriggio 5 del 29 Maggio in TV e streaming. Non perdiamo dunque altro tempo in chiacchiere e iniziamo subito con la nostra guida. Come e dove vedere la replica di Pomeriggio 5 del 29 Maggio. La replica dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 sarà trasmessa in TV e in streaming. A seguire tutte le soluzioni disponibili. Come rivedere Pomeriggio 5 in TV. 🔗 Leggi su Tutto.tv
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