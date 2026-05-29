Pomeriggio 5 ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Notizia in breve

Oggi su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5 condotta da Myrta Merlino, che ha sostituito Barbara d’Urso. La replica dell’ultima puntata sarà disponibile su Mediaset Play e in replica su Canale 5. La trasmissione si è concentrata su vari temi di attualità e intrattenimento, con interventi di ospiti e approfondimenti. La puntata pomeridiana viene trasmessa regolarmente dal canale nel primo pomeriggio.