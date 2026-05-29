Momento inatteso e carico di sorpresa durante l’ultima puntata stagionale di Dritto e Rovescio. Nel finale della trasmissione andata in onda il 28 maggio, P aolo Del Debbio ha deciso di condividere con il pubblico una notizia personale che ha immediatamente attirato l’attenzione dei telespettatori. Il giornalista e conduttore, volto storico di Rete 4, ha infatti annunciato il suo imminente pensionamento, lasciando per qualche istante lo studio senza parole. Ma dietro la dichiarazione si nasconde una realtà molto diversa da quella che molti avevano immaginato. Paolo Del Debbio in pensione. ma continuerà a lavorare!. Durante i saluti conclusivi della puntata, Paolo Del Debbio ha rivelato che dal 1° giugno andrà ufficialmente in pensione. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Paolo Del Debbio spiazza il pubblico con una rivelazione in diretta: ecco le sue parole inaspettate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milly Carlucci commenta Selvaggia Lucarelli al GF VIP e sbalordisce tutti: ecco le sue parole inaspettateMilly Carlucci ha commentato le parole di Selvaggia Lucarelli al GF VIP, lasciando tutti senza parole con una risposta inaspettata.

“Schifo…”. Paolo Del Debbio accecato dalla rabbia: ferma la diretta e il pubblico sconvoltoDurante una puntata del suo talk show pomeridiano, il conduttore ha interrotto bruscamente la trasmissione usando parole offensive, suscitando...

Temi più discussi: Paolo Del Debbio spiazza il pubblico: l’annuncio in diretta sulla pensione e il futuro a Mediaset; Paolo Del Debbio spiazza, vado in pensione: l’annuncio e il futuro in tv; Finisce qui. Paolo Del Debbio, comunicazione ufficiale e improvvisa: cosa sta succedendo; Paolo Del Debbio vuole meno politici in tv.

Paolo Del Debbio va in pensione: l'annuncio nell'ultima puntata di Diritto e RovescioPaolo Del Debbio va in pensione. L'annuncio è arrivato nella puntata di giovedì 28 maggio di Dritto e rovescio, l'ultima della stagione: Devo dire che la cosa non mi rende particolarmente triste, ha ... today.it

Paolo Del Debbio spiazza il pubblico: l’annuncio in diretta sulla pensione e il futuro a MediasetUn colpo di scena del tutto inaspettato ha scosso il pubblico del prime time televisivo. Durante l’ultima puntata andata in onda, il noto giornalista e conduttore Paolo Del Debbio ha preso la parola p ... strettoweb.com