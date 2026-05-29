L’inflazione annua armonizzata in Italia si attesta all’1,2% a dicembre 2025, secondo i dati di Eurostat. La stabilità dei prezzi si scontra con le sfide di un’economia europea alle prese con tensioni geopolitiche e rapidi sviluppi nel settore dell’intelligenza artificiale. Questi fattori pongono incertezza sulle prospettive di crescita, mentre le transizioni globali influenzano il quadro economico complessivo.

? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). L’instabilità dei prezzi minaccia le prospettive di crescita globale in un contesto segnato da profonde transizioni geopolitiche e tecnologiche. Fonte Eurostat? Il destino delle nazioni moderne non si gioca più soltanto sui confini geografici, ma nell’intersezione sottile tra la stabilità dei mercati e la velocità dell’innovazione digitale. Viviamo in un’epoca di transizioni violente, dove le vecchie certezze geopolitiche si scontrano con l’instabilità dei prezzi e le incertezze che gravano sulle prospettive di crescita globale. In questo scenario di tensioni costanti, comprendere le dinamiche che governano il potere economico diventa un imperativo etico prima ancora che strategico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Panetta: tra rischi geopolitici e IA, le sfide per l’economia europea

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