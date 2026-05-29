Oroscopo Paolo Fox di oggi | le previsioni di venerdì 29 maggio 2026

Notizia in breve

Venerdì 29 maggio 2026, un uomo di 45 anni è stato arrestato mentre tentava di rapinare un negozio in centro. La polizia è intervenuta dopo la chiamata di un testimone e ha fermato il sospettato sul posto. Nessuno è rimasto ferito durante l'episodio. La refurtiva, ancora da quantificare, è stata recuperata. L’indagato è stato portato in commissariato per ulteriori accertamenti.