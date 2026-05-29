Oroscopo Paolo Fox di oggi | le previsioni di venerdì 29 maggio 2026
Venerdì 29 maggio 2026, un uomo di 45 anni è stato arrestato mentre tentava di rapinare un negozio in centro. La polizia è intervenuta dopo la chiamata di un testimone e ha fermato il sospettato sul posto. Nessuno è rimasto ferito durante l'episodio. La refurtiva, ancora da quantificare, è stata recuperata. L’indagato è stato portato in commissariato per ulteriori accertamenti.
Oroscopo Paolo Fox del giorno: venerdì 29 maggio 2026. Oroscopo Paolo Fox di oggi: 29 maggio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!» Oroscopo Paolo Fox Ariete. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
L'Oroscopo di Paolo Fox di Oggi Venerdì 29/05/2026 - Previsioni per Tutti i Segni
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