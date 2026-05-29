Nella serata del 24 giugno si svolgerà la cerimonia di premiazione dei riconoscimenti assegnati dai Giornalisti Cinematografici. Le nomination dei Nastri D'argento 2026 sono contraddistinte dal dominio del film La Grazia diretto da Paolo Sorrentino, arrivato a ben nove candidature. I Giornalisti Cinematografici, nella giornata di oggi, hanno inoltre annunciato che il Nastro d'Argento dell'Anno è stato assegnato per la prima volta a una commedia: Buen Camino di Gennaro Nunziante con protagonista Checco Xalone. Le candidature nelle categorie principali La cerimonia di premiazione si svolgerà mercoledì 24 giugno a Roma, al Teatro Argentina, permettendo inoltre di festeggiare gli 80 anni dei Nastri d'Argento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Nastri D'argento 2026: La Grazia di Sorrentino guida con 9 nomination

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