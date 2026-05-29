Stasera l’assessore Piemontese premierà Kevin Spacey con l’Honorary Mònde Award 2026. Domani l’assessora Starace consegnerà il premio al film vincitore della sezione “Panorama Cammini” Regione Puglia conferma anche quest’anno il proprio sostegno a “Mònde – Festa del Cinema sui Cammini”. La manifestazione, giunta alla sua nona edizione, è in corso a Foggia fino al 31 maggio. Intrecciando cinema, paesaggio, turismo, cammini, formazione e valorizzazione dei territori, Mònde ha saputo trasformarsi in una piattaforma culturale sempre più riconosciuta a livello nazionale e internazionale, mantenendo la propria vocazione originaria: raccontare il viaggio come esperienza culturale, umana e cinematografica, mettendo in dialogo il patrimonio materiale e immateriale della Puglia con le grandi narrazioni contemporanee. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Mònde 2026, la Puglia investe nel cinema che racconta i territori

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