Venerdì 29 maggio, alcuni segni zodiacali sono favoriti da Mercurio e Giove, mentre altri devono affrontare tensioni causate da Marte. Le energie planetarie portano opportunità di crescita per alcuni, mentre altri incontrano ostacoli nelle relazioni o nel lavoro. La Luna in aspetto difficile potrebbe influenzare l’umore e le decisioni. Nessun evento straordinario si registra, ma le posizioni planetarie segnalano variazioni nell’umore e nelle attività quotidiane.

L'oroscopo di oggi offre uno sguardo approfondito sulle influenze planetarie che interessano ogni segno zodiacale. Dall'energia di Venere in Cancro per il Toro, alla stabilità economica sostenuta da Saturno in Ariete per il Leone, ogni segno trova il suo equilibrio tra emozioni e praticità. Scopri come le configurazioni astrali possono influenzare le tue scelte e guidarti verso una maggiore consapevolezza e realizzazione personale. Ariete. Giornata di quieta soddisfazione. Molto di ciò che cercavamo è già qui, nei rapporti sinceri, nel lavoro fatto bene, nel tempo speso con cura. Il Sole e Urano in Gemelli spalancano ampi spazi, ma che hanno il sapore di casa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L'oroscopo oggi, venerdì 29 maggio: i segni fortunati e le sfide del giorno

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OROSCOPO VENERDI 22 MAGGIO 2026 | IL SEGNO FORTUNATO

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