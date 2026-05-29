Nel match di Roland Garros 2026 tra Djokovic e Fonseca, il brasiliano ha vinto il quarto e il quinto set, portando il punteggio a 6-4, 6-4, 3-6, 5-7. Fonseca sembra vicino a chiudere l'incontro, mentre il serbo appare in difficoltà. La partita dura ormai oltre quattro ore, con Fonseca che ha ottenuto un punto importante con un dritto. La diretta prosegue con il punteggio ancora aperto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Non chiude un comodo appoggio di dritto Fonseca. 20:00 Amici, siamo a 4 ore di partita. Come fa a vincere questo match Djokovic? Nuova pausa per Djokovic, gli viene concessa anche se non si potrebbe. Djokovic-Fonseca 6-4, 6-4, 3-6, 5-7! E allora, vince anche questo gioco Fonseca. Si va al 5°. 40-30 Servizio, dritto e volèe. 30-30 Ha messo sulla riga il comodissimo smash a rimbalzo Fonseca dopo il kick. Djokovic non sa più con chi prendersela. 15-30 Mamma mia, sotterra il dritto nello scambio il brasiliano. Non fa più smorzate. Vediamo se fa ancora qualcosa da campione! 15-15 E’ matto Fonseca. Dritto in cross che si stampa sulla riga. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Djokovic-Fonseca 6-4, 6-4, 3-6, 5-7, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il brasiliano verosimilmente la chiude, serbo al lumicino

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João Fonseca vs Novak Djokovic (Roland Garros 2026) - Narrando e Torcendo! - Sem Imagens

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