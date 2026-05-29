Le serie tv da vedere su Netflix questo weekend

Da today.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In questo fine settimana di fine maggio 2026, Netflix offre diverse serie TV tra cui scegliere. Il catalogo include nuove stagioni e titoli già noti, ideali per trascorrere il tempo in modo diverso. La selezione comprende produzioni di vari generi, dal dramma alla commedia, con alcune serie in uscita e altre disponibili da tempo. La proposta mira a soddisfare diversi gusti, senza indicazioni specifiche su quali siano le preferite. La piattaforma presenta un ampio assortimento per gli utenti che desiderano esplorare nuove storie o rivedere vecchi successi.

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È arrivato un nuovo weekend ma torna il solito dilemma di cosa vedere in streaming. Se non sapete come orientarvi nel vasto catalogo di Netflix ecco alcune delle serie tv da non farsi scappare questo fine settimana di fine maggio 2026. Ci sono due grandi ritorni e anche una saga cinematografica. 🔗 Leggi su Today.it

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