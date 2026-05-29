Il Paradiso delle Signore rivoluzione nel cast | chi ci lascia?

Dopo la conclusione della decima stagione il 22 maggio, la produzione de Il Paradiso delle Signore ha annunciato cambiamenti nel cast. Sono previste nuove aggiunte e alcune uscite di attori. La serie continuerà con nuove puntate senza dettagli specifici sui personaggi coinvolti. La produzione non ha comunicato ancora date ufficiali di ripresa o di messa in onda della prossima stagione.

Archiviata il 22 maggio la decima stagione de Il Paradiso delle Signore, la popolare soap di Rai 1 guarda già al futuro. Gli attori sono infatti tornati sul set per dare il via alle riprese dei nuovi episodi, mentre tra i fan cresce l'attesa per scoprire cosa accadrà nella prossima stagione. Secondo le indiscrezioni emerse in queste ore, la serie potrebbe tornare in onda dal 7 settembre 2026, mantenendo il tradizionale appuntamento pomeridiano delle 16:10 su Rai 1. Sebbene manchi ancora l'annuncio ufficiale dell'emittente, la data sarebbe perfettamente in linea con la programmazione degli anni precedenti. Intanto, dal 25 maggio, il cast è al lavoro negli studi Videa di Roma per realizzare le puntate che accompagneranno i telespettatori nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Il BLUFF del 22 maggio: ecco perché la Rai ha prolungato il Paradiso! - IL PARADISO DELLE SIGNORE

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