Il cronografo si conferma la complicazione più amata dal pubblico: un mix perfetto di ingegneria meccanica, utilità quotidiana e quel fascino sportivo che non passa mai di moda. Le Maison d’alta orologeria rispondono alle aspettative dei collezionisti e degli appassionati reinterpretando questa icona in bilico tra tradizione d’archivio e innovazione tecnica. Il risultato? Il cronografo non ha ancora finito di stupire. Un esempio è il Tonda PF Chronograph Mystérieux di Parmigiani Fleurier. La complicazione non si impone. Si manifesta su richiesta, poi scompare. Tradizionalmente, il cronografo frammenta lo spazio: sottocontatori, indicazioni permanenti, moltiplicazione dei segni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Geometrie trasparenti e meccanica hi-tech. L’evoluzione dello stile

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