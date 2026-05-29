Forbidden Fruit colpi di scena | Yildiz sceglie tra Halit e Kerim
Tra il 30 maggio e il 5 giugno, Forbidden Fruit ha mostrato nuovi colpi di scena. Durante questa settimana, un personaggio ha dovuto scegliere tra due uomini, Halit e Kerim. La serie turca, trasmessa quotidianamente nel pomeriggio, ha presentato scene che hanno coinvolto questa decisione. La narrazione ha portato a momenti di tensione tra i personaggi, con eventi che hanno segnato l’andamento della trama.
La settimana dal 30 maggio al 5 giugno si preannuncia ricchissima di tensione per Forbidden Fruit, la dizi turca in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica nelle ore del pomeriggio. Tra proposte di matrimonio, rapimenti e confessioni d’amore, le puntate di questa settimana portano la storia a un punto di svolta decisivo e non solo perché dal 3 giugno prende ufficialmente il via la quarta stagione della soap. Sul fronte della programmazione, gli appuntamenti settimanali seguono questo schema: lunedì e venerdì alle 14.05, mercoledì e giovedì alle 14.15, sabato alle 15.15 e domenica alle 15.30. Al centro di tutto c’è ancora una volta il... 🔗 Leggi su Tutto.tv
FORBIDDEN FRUIT, COLPO DI SCENA: Yildiz partorisce ma il bimbo NON è di Halit, Ender molto delusa!
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