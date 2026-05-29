Forbidden Fruit colpi di scena | Yildiz sceglie tra Halit e Kerim

Notizia in breve

Tra il 30 maggio e il 5 giugno, Forbidden Fruit ha mostrato nuovi colpi di scena. Durante questa settimana, un personaggio ha dovuto scegliere tra due uomini, Halit e Kerim. La serie turca, trasmessa quotidianamente nel pomeriggio, ha presentato scene che hanno coinvolto questa decisione. La narrazione ha portato a momenti di tensione tra i personaggi, con eventi che hanno segnato l’andamento della trama.